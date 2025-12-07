1 Die Polizei ermittelt noch im Fall der beschädigten Autos in Wernau. Foto: David Inderlied/dpa

Vandalismus in Wernau: Ein Unbekannter beschädigt mehrere Autos in der Max-Eyth-Straße. Die Polizei ermittelt, doch der Täter bleibt vorerst unentdeckt.











Ein Unbekannter hat Samstagnacht in Wernau gleich mehrere Autos beschädigt. Laut Polizei bemerkte ein Anwohner der Max-Eyth-Straße gegen ein Uhr die Alarmanlage eines Fahrzeugs. Als er deshalb nachschaute, konnte der Anwohner eine dunkel gekleidete Person wegrennen sehen.

Zerstörungswut in Wernau: 3500 Euro Schaden an Autos

Nach Angaben der Polizei stellte der Anwohner anschließend fest, dass an seinem geparkten Auto sowie an zwei weiteren Autos die Reifen zerstochen und die Fahrzeugseite zerkratzt worden waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Der Täter konnte laut Polizei nicht gestellt werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.