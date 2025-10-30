Vandalismus in Waldenbuch: Täter steigen in Schule ein – und verschwinden ohne Beute

1 Die Täter haben zwei Fenster zerstört und sich so Zugang zum Schulgebäude verschafft. (Symbolbild) Foto: Heiko KÃ¼verling - stock.adobe.com

Unbekannte haben in Waldenbuch zwei Fensterscheiben einer Schule beschädigt und sind anschließend in das Gebäude eingestiegen. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.











Eine Schule in der Schulstraße in Waldenbuch ist zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, Ziel von Vandalismus geworden. Wie die Polizei mitteilt, entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die noch unbekannten Täter traten eine Glasscheibe eines Fensters an dem Schulgebäude ein. Außerdem warfen sie eine weitere Fensterscheibe im Obergeschoss des Gebäudes ein.

Die Unbekannten kletterten mutmaßlich durch das eingetretene Fenster ins Innere des Schulgebäudes. Gemäß den ersten Ermittlungen machten die Täter im Inneren des Gebäudes keine Beute. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch zu melden – telefonisch unter 0 71 57 / 52 69 9-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de.