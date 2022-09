1 In Sindelfingen hatten es unbekannte Täter auf ein Klohäuschen abgesehen Foto: imago//Gelhot

Unbekannte reißen die Geldkassette einer Toilette in Sindelfingen heraus. Doch Bargeld erbeuten sie keines.















Zwischen Donnerstag um 0 Uhr und 17:15 Uhr trieben bislang unbekannte Täter ihr Unwesen im Bereich einer öffentlichen Toilette am Busbahnhof in der Mercedesstraße in Sindelfingen. Das geht aus dem Polizeibericht hervor. Die Täter beschädigten eine angebrachte Zahlungsvorrichtung der öffentlichen Toilette, in dem sie die dazugehörige Geldkassette aus der Wand rissen.

Die Geldkassette hing daraufhin nur nach an den Stromkabeln aus der Wand. Der Bargeldbestand in der Geldkasse ließen die Unbekannten zurück. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 0 70 31 / 69 70 in Verbindung zu setzen.