Vandalismus in Sindelfingen: Reifen von vier Autos zerstochen

1 Unbekannte haben die Reifen von vier Autos in Sindelfingen zerstochen. Foto: imago/Christian Ohde

In Sindelfingen wurden die Reifen von vier Autos zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.











Zerstochene Reifen an vier geparkten Autos ließ ein Unbekannter in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zurück. Das hat das zuständige Polizeipräsidium Ludwigsburg mitgeteilt. Demnach muss der Täter zwischen Montag, 3. November, um 20 Uhr und Dienstag, 4. November, um 12.15 Uhr in der Eyachstraße unterwegs gewesen sein. Bei vier Autos, die dort am Straßenrand geparkt waren, beschädigte er die Reifen.

Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500 Euro und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefonnummer 0 70 31/6970 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen wenden.