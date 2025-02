Vandalismus in Schule: Wieder Fensterscheibe an Schule in Bonlanden zerstört – Zeugen gesucht

Wieder Fensterscheibe an Schule in Bonlanden zerstört – Zeugen gesucht

1 An dem Bildungszentrum wurde eine Glasscheibe eingeschlagen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Ardan Fuessmann

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte an einer Schule in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) eine Scheibe eingeschlagen und damit beträchtlichen Schaden verursacht. In der Woche zuvor gab es einen ähnlichen Vorfall.











Innerhalb von einer Woche sind in einem Schulgebäude in der Mahlestraße in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) mehrere Glasscheiben eingeschlagen worden. Die Polizei berichtet allein am vergangenen Wochenende von einem Schaden von mindestens 1000 Euro an einer doppelt verglasten Fensterscheibe. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

Demnach haben die unbekannten Täter die Scheibe zwischen Freitagabend und Montagmorgen laut Polizei „mit brachialer Gewalt“ eingeschlagen. Bereits eine Woche zuvor waren an dem Bildungszentrum demzufolge mehrere Fenster und Türen auf ähnliche Weise beschädigt worden. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 7 09 13 um Hinweise von Personen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben.