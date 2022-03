1 Die Polizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Räume verwüstet, Wände beschmiert und Scheiben eingeschlagen: Noch unbekannte Täter haben am Wochenende in einer Schule in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro angerichtet.















Noch unbekannte Täter haben am Wochenende auf einem Schulgelände In den Anlagen im Ostfilderner Stadtteil Nellingen einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, drangen sie in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6.20 Uhr, zunächst in den Gebäudeteil ein, der gerade umgebaut wird. Dort beschädigten sie ein WC sowie eine Tür.

Wände beschmiert und Scheiben eingeschlagen

Durch Eintreten einer Trockenbauwand gelangten die Täter in den Schulkomplex. Dort beschädigten sie Geräte, verwüsteten Räume und stahlen einen Elektronikartikel. Aus einem Snackautomaten, dessen Scheibe sie einschlugen, entwendeten sie Waren. Wände im Gebäude verschmierten die Unbekannten mit Filzstift, die Außenfassade besprühten sie mit Farbe. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/34169830 zu melden.