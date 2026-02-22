Vandalismus in Oberboihingen: Unbekannte zerstechen Reifen an sieben Autos

Die Polizei ermittelt wegen der Beschädigung gleich mehrerer Autos in Oberboihingen: Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag die Reifen an sieben Autos zerstochen.
In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Bereich des Tennisclubs Oberboihingen gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Gegen 23.45 Uhr bemerkte ein Gast einer privaten Veranstaltung, dass an insgesamt sieben Autos die Reifen zerstochen worden waren.
Polizei ermittelt nach Vandalismus in Oberboihingen
Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei nach bisherigen Erkenntnissen auf etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu den bislang unbekannten Tätern aufgenommen.