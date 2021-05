1 Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können Foto: dpa/Patrick Pleul

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) Reifen an mindestens sieben abgestellten Autos zerstochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Neuhausen auf den Fildern - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Neuhausen auf den Fildern durch Vandalismus einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, zerstachen die Täter in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße an mindestens sieben dort geparkten Fahrzeugen mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand jeweils einen Reifen. Anschließend entfernten sie sich mutmaßlich unerkannt vom Tatort.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise jemanden beobachtet haben und somit sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 mit dem Polizeirevier Filderstadt in Verbindung zu setzen.