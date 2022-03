1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Symbolbild) . Foto: dpa/Monika Skolimowska

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen in Neuhausen (Kreis Esslingen) mehr als 14 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.















Zahlreiche Fahrzeuge sind am frühen Donnerstagmorgen in Neuhausen (Kreis Esslingen) beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei waren die unbekannten Täter gegen 0.45 Uhr im Max-Planck-Weg und in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs. Dabei beschädigten sie die Außenspiegel an mindestens 14 geparkten Autos und warfen wahllos Biomülltonnen um. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 7 000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Neuhausen bittet unter Telefon 07158/9516-0 um sachdienliche Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden.