1 Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten. Foto: imago images/Ralph Peters

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag in Kirchheim/Teck mehr als 20 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Kirchheim/Teck - Zahlreiche Fahrzeuge sind in der Nacht auf Sonntag in Kirchheim/Teck beschädigt worden. Zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, waren die unbekannten Täter vom Bahnhof über die Spitzwegstraße zu der Straße In den Stellegärten unterwegs. Dabei zerkratzten sie mit einem spitzen Gegenstand die an der Fahrbahn geparkten Autos. Bislang sind der Polizei in der Spitzwegstraße elf und in der Straße In den Stellegärten zehn beschädigte Fahrzeuge bekannt. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert werden. Er dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden.