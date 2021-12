Vandalismus in Kirchheim/Teck

1 Die Polizei sucht nach weiteren Geschädigten. Foto: imago images/Fotostand// Wagner via www.imago-images.de

Ein Unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in Kirchheim/Teck insgesamt 10 Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.















Kirchheim/Teck - Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf Sonntag in Kirchheim/Teck beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei war der unbekannte Täter zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, in der Jahnstraße unterwegs und beschädigte mit einem spitzen Gegenstand insgesamt zehn geparkte Autos. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um sachdienliche Hinweise.