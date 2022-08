Vandalismus in Filderstadt

1 Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro. Foto: picture alliance/dpa/Monika Skolimowska

In Filderstadt (Kreis Esslingen) wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere am Straßenrand geparkte Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.















Wie die Polizei mitteilte, hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Panoramastraße im Stadtteil Plattenhardt insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Zwischen 17.30 Uhr und 14.30 Uhr zerkratzte der Täter an den Autos jeweils die zum Gehweg gewandte Seite mit einem spitzen Gegenstand.

Polizei ermittelt

Die angerichteten Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen und möglicherweise weiteren Geschädigten.