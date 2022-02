1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Eine Spur der Verwüstung in Esslingen-Zell: Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag unter anderem die Reifen von etwa 40 Fahrzeugen zerstochen und Baumaschinen zerstört.















Esslingen - Eine Spur der Verwüstung haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag durch den Esslinger Stadtteil Zell gezogen und dabei einen Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro angerichtet, teilte die Polizei mit. An mindestens 40 Fahrzeugen, die im Hermann-Kurz-Weg, in der Gutenbergstraße, Hauptstraße, Alleenstraße, Fritz-Müller-Straße, Alte Heusteige und in der Robert-Bosch-Straße geparkt waren, wurden zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 7 Uhr, mindestens einer, teilweise auch mehrere Reifen zerstochen beziehungsweise aufgeschlitzt. Der oder die Täter drangen auch in der Fritz-Müller-Straße in ein umzäuntes Firmengelände ein und zerstachen an Lastwagen und Aufliegern einen oder mehrere Reifen.

Sechs Betonglättmaschinen beschädigt

Zudem verschafften sich den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge möglicherweise die gleichen Täter Zutritt in eine umzäunte Baustelle neben dem Firmengelände. Dort zerstörten sie die Elektronik an einem Radlader. Zudem wurden in dem Rohbau sechs Betonglättmaschinen so beschädigt, dass sie unbrauchbar sind. Die Polizei schätzt den Schaden an den zahlreichen Reifen auf mehr als 10.000 Euro. Deutlich höher noch ist jedoch die Schadenssumme auf der Baustelle, die auf knapp 100.000 Euro geschätzt wird.

Zeugenaufruf der Polizei

Der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft unter der Telefonnummer 07 11/31 05 768-10 auf Zeugenhinweise. Auch Fahrzeugbesitzer, die ihren Schaden bislang noch nicht bei der Polizei angezeigt haben, werden gebeten, sich zu melden.