Esslingen - In der Nacht zum Samstag hat ein bislang unbekannter Täter zwei Gedenktafeln in der Obertorstraße in der Esslinger Innenstadt entwendet. Zwischen 20 und 8 Uhr verschwanden zwei der drei Tafeln im Gehweg vor Gebäude 45.

Ein Ladenbesitzer bemerkte am Samstagmorgen ein Loch im Gehsteig sowie das Fehlen der beiden „Stolpersteine“ und verständigte die Polizei. Ein Mitarbeiter der Stadt Esslingen versiegelte im Anschluss das Loch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-0 um Hinweise.