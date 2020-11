1 Der Unbekannte hinterließ an dem Auto nach Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Eingeschlagene Scheiben, zerstochene Reifen und Beschädigungen an Motorhaube und Beleuchtung: Ein Unbekannter hat am Sonntagabend ein Auto in Esslingen stark beschädigt und anschließend zudem etwas aus dem Wagen gestohlen.

Esslingen - Ein Unbekannter hat am späten Sonntagabend in Esslingen ein Auto aufgebrochen und erheblich beschädigt. Wie die Polizei berichtet, schlug er zwischen 22 Uhr und 23 Uhr nahezu alle Scheiben an dem in der Straße Am Schönen Rain geparkten Fahrzeug ein, zerstach die Reifen und beschädigte zudem sowohl die Motorhaube als auch die Beleuchtung des Wagens.

Anschließend flüchtete er mit einer schwarzen Stofftasche, die er aus dem Fahrzeuginnern erbeutet hatte. Der Unbekannte hinterließ an dem Auto nach Schätzungen der Polizei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.