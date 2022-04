1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Montag in Esslingen begangen wurden.















Bislang unbekannte Täter haben in Esslingen in der Nacht zum Montag eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Den ersten Polizeiermittlungen zufolge zerstachen bislang unbekannte Vandalen in der Zeppelinstraße in der Zeit zwischen drei Uhr und 7.40 Uhr an elf geparkten Fahrzeugen die Reifen, brachen zwei Schaltkästen der Stadt auf und zerstörten die Elektronik. Auf dem Grundstück einer Firma in der Straße Entennest ließen sich die Vandalen an einem Bagger aus, zerstörten die Frontscheibe und im Fahrzeuginneren neben den Armaturen und Bildschirmen, auch die Elektronik der Baumaschine. Zudem zerstachen sie die Reifen an vier auf dem Gelände abgestellten Betonmischern.

Allein der hier angerichtete Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf mindestens 30.000 Euro beziffern. Die bislang bekannten Schäden summieren sich derzeit auf insgesamt mindestens 60.000 Euro. Ob möglicherweise Zusammenhänge mit der Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar in Esslingen-Zell bestehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Oberesslingen. Wie bereits berichtet waren dort nicht nur an mittlerweile knapp 70 Fahrzeugen die Reifen zerstochen, sondern auch Baumaschinen beschädigt worden. Hinweise werden erbeten unter Telefon 0711/310576810.