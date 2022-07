Rennstall der Hochschule Esslingen Der Nervenkitzel fährt immer mit

Der Rennstall der Hochschule Esslingen startet in eine neue Saison. In fünf Rennen wollen die Studierenden ihren ersten Platz in der Welt bei der Formula Student verteidigen. Aber noch wichtiger ist ihnen der Teamgeist und das Herumschrauben an ihrem Stallardo.