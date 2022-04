1 Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa

In der vergangenen Woche wurden in Dettingen/Teck immer wieder Gartenhäuser aufgebrochen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.















In der vergangenen Woche sind Vandalen in Dettingen/Teck im Bereich mehrerer Wiesengrundstücke mit Gartenhäusern unterwegs gewesen. Sie brachen laut Polizeiangaben gewaltsam in die Gartenhäuser auf den Wiesengrundstücken ein und richteten auf den Grundstücken Sachschaden an, der noch nicht abschließend beziffert werden kann.

Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen.