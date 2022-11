Vandalismus in Böblingen

1 Vandalismus in der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen. Foto: Symbolbild/Archiv

Unbekannte Täter machen sich am Samstagnachmittag an einem geparkten Skoda in Böblingen zu schaffen und beschädigen das Fahrzeug. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Link kopiert

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagnachmittag zwischen 15 und 17.50 Uhr einen geparkten Skoda in der Eugen-Bolz-Straße in Böblingen (Kreis Böblingen) beschädigt. Hierbei beschädigten sie laut Polizeibericht die Fahrerscheibe sowie die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 13 25 00 beim Polizeirevier Böblingen zu melden.