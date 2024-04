Vaihingen/Enz: Unbekannte legen Betonplatte auf Gleise – Zug stößt dagegen

1 Unbekannte haben Schienen im Kreis Ludwigsburg blockiert, die Polizei ermittelt deshalb (Symbolbild). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Unbekannte haben im Kreis Ludwigsburg eine Betonplatte auf Schienen abgelegt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











Durch die Kollision mit einer Betonplatte auf den Gleisen nahe dem Bahnhof Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist ein Fernzug beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Ostermontagabend niemand, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Den Angaben nach hatten Unbekannte die Betonplatte zuvor auf die Gleise gelegt und waren geflüchtet. Die Schadenssumme war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.