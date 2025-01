Vaihingen an der Enz: Brand in Asylunterkunft – 58-Jähriger kam durch Rauch und Feuer ums Leben

1 Ein Feuerwehrmann war bei den Löscharbeiten ebenfalls verletzt worden. Foto: Stadt Vaihingen an der Enz

Ein 58-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Brand in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ums Leben gekommen. Nun stehen die Obduktionsergebnisse fest. Was die Brandursache angeht, herrscht allerdings weiterhin Klärungsbedarf.











In einer Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz war am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen, bei dem ein 58-Jähriger ums Leben kam. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stehen nun die Obduktionsergebnisse fest: Offenbar waren die erlittenen Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung todesursächlich. Anhaltspunkte für eine Gewalteinwirkung konnten dagegen keine gewonnen werden.

Das Dach musste erst abgetragen werden

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der genauen Umstände, die zum Tod des 58-Jährigen geführt haben, dauern hingegen noch an. „Die Kriminaltechnik konnte ihre Arbeit noch nicht beenden, da an dem einsturzgefährdeten Brandobjekt zunächst das Dach abgetragen werden musste“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Spurensicherung soll im Laufe des Donnerstags fortgesetzt werden.

Bei dem Brand zogen sich drei weitere Bewohner Verletzungen zu und waren in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Weiterhin verletzte sich auch ein Feuerwehrmann im Zuge der Löscharbeiten. In den sozialen Medien brodelte in den Tagen nach dem Feuer die Gerüchteküche: Angeblich habe es weitere Tote und Verletzte gegeben. Diese Meldungen „entsprechen nicht den Tatsachen“, so die Polizei.