Vaihingen an der Enz: Brand in Asylunterkunft fordert Todesopfer – Haus einsturzgefährdet

Foto: dpa/Marijan Murat

In einer Asylunterkunft in Vaihingen ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Bewohner kam bei dem Feuer ums Leben, ein weiterer wurde verletzt. Das Haus ist akut einsturzgefährdet.











In einer Asylunterkunft in der Auricher Straße in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand kam ein 58 Jahre alter Bewohner ums Leben, ein 46-Jähriger wurde verletzt.

Gegen 17 Uhr wurde der Brand gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr eilten zum Brandort. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Für den 58 Jahre alten Mann kam jede Hilfe zu spät, der verletzte 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kripo hat Ermittlungen aufgenommen

Die Unterkunft ist akut einsturzgefährdet und kann aktuell nicht mehr betreten werden. Umliegende Gebäude waren der Polizei zufolge nicht betroffen. Bewohner des Hauses und der angrenzenden Unterkunftsgebäude wurden in einem naheliegenden Haus untergebracht. Dort wurden sie vorsorglich untersucht.

Die Kriminaltechnik der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Spurensicherung übernommen. Informationen zur Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.