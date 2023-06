Polizeieinsatz in Nürtingen Straße wegen Entenfamilie gesperrt

Flauschiger Einsatz in der Nürtinger Innenstadt: Die Polizei sperrt am Donnerstagvormittag vorübergehend die Straße in der Nähe der Kreuzkirche, um der Entenfamilie den Weg zurück in den Neckar zu zeigen.