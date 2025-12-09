USA: Web-Inhalte für KI: EU leitet Ermittlungen gegen Google ein
1
Google könnte nach Ansicht der EU-Kommission auf dem KI-Markt gegen Wettbewerbsrecht verstoßen haben. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ein, wie sie mitteilte.

Brüssel - Die EU verdächtigt den US-Internetriesen Google, seine Künstliche Intelligenz rechtswidrig mit Online-Inhalten Dritter gefüttert zu haben. Die zuständige Europäische Kommission leitet daher eine Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht ein, wie sie mitteilte.