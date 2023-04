1 US-Präsident Joe Biden machte ein deutliches Bekenntnis in Irland. Foto: Niall Carson/PA Wire/dpa

«Ich habe das durchkalkuliert»: Der 80-Jährige hat die bisher deutlichsten Worte zu seiner erneuten Kandidatur bei der Präsidentenwahl gefunden. Offiziell ist aber noch nichts.















Link kopiert

Washington - US-Präsident Joe Biden hat am Rande seiner Irland-Reise erneut eine mögliche Kandidatur bei der Wahl im kommenden Jahr angedeutet. "Ich habe das durchkalkuliert", sagte Biden nach Informationen mitreisender Journalisten am Ende seines Besuchs in dem EU-Land in der Nacht zu Samstag. "Wir werden es relativ bald verkünden." Sein Besuch in Irland stimme ihn optimistisch in Bezug darauf, was erreicht werden könne, sagte Biden demnach.

Es ist das bisher deutlichste Bekenntnis des Präsidenten zu einer erneuten Kandidatur, mit der weithin gerechnet wird. Am Ostermontag hatte Biden noch seine übliche Sprachregelung der vergangenen Monate wiederholt, als er sagte, er habe vor, noch einmal zu kandidieren.

Der 80-Jährige hat bereits mehrfach erklärt, dass er die Absicht habe, bei der Präsidentenwahl im November 2024 für eine Wiederwahl anzutreten. Eine offizielle Ankündigung steht aber bisher noch aus. Angesichts seines Alters gibt es selbst in Bidens eigener Partei Vorbehalte, ob er der beste Kandidat wäre. Bei der Wahl 2024 wäre Biden 81 Jahre alt, beim Start in eine zweite Amtszeit 82, an deren Ende dann 86.