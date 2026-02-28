USA und Israel greifen Iran an: Friedrich Merz verurteilt iranische Angriffe auf Staaten der Region

1 Friedrich Merz ruft den Iran zu einer Verhandlungslösung auf. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Nach wochenlangen Drohungen haben die USA und Israel massive Luftangriffe gegen den Iran gestartet. Bundeskanzler Friedrich Merz bezieht Stellung.











Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben die iranischen Angriffe auf Staaten in der Region „auf das Schärfste“ verurteilt.

„Iran muss seine willkürlichen Militärschläge unterlassen“, hieß es am Samstag in einer gemeinsamen Erklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Regierungschef Keir Starmer.

Darin riefen sie zugleich zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch auf und forderten, die Führung in Teheran müsse „eine Verhandlungslösung finden“.