USA: Trump privatisiert die US-Außenpolitik
1
Steve Witkoff (li.) und Jared Kushner beim Besuch in Moskau. Foto: imago//Alexander Kazakov

Statt erfahrener Diplomaten setzt Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner und den Geschäftsfreund Steve Witkoff als seine verlängerten Arme ein.

Ukraine, Iran, Gaza – keines dieser jahrzehntelangen Probleme scheint aus Sicht des Präsidenten groß genug zu sein, um von seinem Gesandtentandem Kushner-Wittkoff nicht binnen kurzer Frist gelöst zu werden. Während Trump seine Amateur-Diplomaten auf die Weltbühne schickt, hat er systematisch den nationalen Sicherheitsapparat der USA zerstört. Seit seiner Amtsübernahme verlor jeder Vierte im diplomatischen Korps seinen Job. Der Nationale Sicherheitsrat schrumpfte so drastisch, dass er kaum noch arbeitsfähig ist.

