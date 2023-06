1 Mercedes-Benz ruft in den USA viele Autos in die Werkstätten. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Artur Widak

Der Autobauer Mercedes-Benz ruft in den USA viele Autos in die Werkstätten. Es soll Problemen mit der Kraftstoffpumpe geben. Welche Autos sind betroffen.

Betroffen sind nach Angaben der US-Straßensicherheitsbehörde NHTSA bis zu 143 551 Autos aus den Modelljahren 2021 bis 2023, wie die Aufsicht am Freitag in Washington mitteilte. Zu den Fahrzeugen gehören unter anderem Modelle der C-, E- und S-Klasse sowie die SUV-Typen GLC, GLE und GLS. Auch G-Klasse-Geländewagen werden aufgeführt.

Händler tauschten die Kraftstoffpumpe kostenlos aus, hieß es von der NHTSA. Ein Ausfall des Antriebs wegen einer Fehlfunktion der Pumpe könne die Unfallgefahr erhöhen.