Notfälle: Flugzeugabsturz über US-Hauptstadt Washington

Flugzeugunglück in Washington. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Das Ausmaß des Unglücks war zunächst unklar. Medien zufolge handelt es sich ein Flugzeug für kürzere Inlandsflüge. Darin haben in der Regel Dutzende Menschen Platz.











Washington - Nach einem Flugzeugunglück ist der US-Hauptstadtflughafen von Washington gesperrt worden. Das teilten die zuständige Feuerwehr und der Ronald Reagan Washington National Airport mit. Das Ausmaß des Unglücks war zunächst unklar. Es soll sich Medien zufolge um ein Flugzeug für kürzere Inlandsflüge handeln. Darin haben in der Regel Dutzende Menschen Platz.

Die Feuerwehr sprach von einem Absturz "in der Nähe des Potomac River". Boote der Feuerwehr seien vor Ort. In Washington war es zuletzt sehr kalt. Der Fluss, an dem die US-Hauptstadt liegt, war in Teilen gefroren.

"Alle Starts und Landungen wurden am DCA gestoppt", erklärte der Flughafen auf der Plattform X und sprach nur von "einem Zwischenfall mit einem Flugzeug" Das Terminal bleibe zunächst geöffnet. Man werde zeitnah weitere Informationen bereitstellen.

Auf X verbreitete sich ein Video, auf dem ein großer Feuerball zu sehen war. Es konnte zunächst nicht geklärt werden, ob es sich dabei tatsächlich um das besagte Flugzeug handelte.