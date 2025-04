USA: Flugzeug mit sechs Insassen in New York abgestürzt

1 Im US-Bundesstaat New York ist ein Kleinflugzeug mit sechs Insassen abgestürzt. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Frank Becerra Jr./The Journal News

In New York ist ein Kleinflugzeug mit sechs Insassen abgestürzt. Der „tödliche Absturz“ wird derzeit untersucht.











Im US-Bundesstaat New York ist ein Kleinflugzeug mit sechs Insassen abgestürzt. Der „fatale Absturz“ werde derzeit untersucht, sagte Todd Inman von der Nationalen Behörde für Transportsicherheit (NTSB) am Sonntag. Er machte dabei keine Angaben zum Schicksal der Insassen. Die „New York Times“ berichtete, dass alle sechs Passagiere bei dem Absturz getötet worden seien.

Bei den Insassen habe es sich um eine Familie auf dem Weg zu einer Feier gehandelt, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Angehörige. Die Maschine der Marke Mitsubishi sei im Osten des Bundesstaates knapp 20 Kilometer vom Flughafen Columbia County entfernt in ein Feld gestürzt, teilte die NTSB mit.

Mehrere Luftfahrt-Unglücke in den USA in diesem Jahr

Beim Ansteuern des Flughafen habe der Pilot mitgeteilt, den Anflug verpasst zu haben und nach einer neuen Flugbahn gefragt, erklärte Inman. Die Sichtweite sei vor dem Absturz gesunken.

Der Absturz der Maschine reiht sich ein in mehrere Luftfahrt-Unglücke in den USA in diesem Jahr. Erst in der vergangenen Woche waren beim Absturz eines Hubschraubers in den Hudson-Fluss in New York sechs Menschen gestorben. Im Januar stießen über der US-Hauptstadt Washington ein Armeehubschrauber und ein Passagierflugzeug zusammen wobei 67 Menschen starben.