Coronapandemie Lauterbach ruft zum Testen auf – Inzidenz bei 242,9

Die Omikron-Variante beginnt sich in Deutschland immer stärker auszubreiten. Trotz massiver Impfkampagne scheint der Ausweg aus der Pandemie noch weit. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident mahnt Kontaktbeschränkungen in den kommenden Wochen an.