US-Wetterchaos: Zwei Männer erfrieren in Louisiana bei US-Wintersturm

Schnee und Kälte: Ein heftiger Sturm fegt über die USA. Es gibt Tote.
Baton Rouge - Zwei Männer sind infolge des andauernden Wintersturms im Süden der USA ums Leben gekommen. Sie starben an Unterkühlung in der Region Caddo Parish im US-Bundesstaat Louisiana, wie die zuständige Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte. Das Alter der Männer sei unbekannt. Der Wintersturm erfasste den Süden, Mittleren Westen und auch die Ostküste der Vereinigten Staaten. 190 Millionen Bewohner der USA sind nach Behördenangaben betroffen.