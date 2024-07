US-Wahlkampf: Wie man Kamala Harris korrekt ausspricht

1 Nicht immer ist klar, wie man den Namen der möglichen Ersatzkandidatin für die Wahl im November ausspricht. Foto: Shawn Thew/Pool EPA/AP/dpa

Washington - Ihr Name ist gerade überall: Nach dem Rückzug von Joe Biden gilt Kamala Harris als aussichtsreichste Kandidatin der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Doch wie spricht man den Namen der 59-Jährigen eigentlich korrekt aus? Das war in der Vergangenheit vielen nicht ganz klar. Dabei hat sie schon 2016 - damals kandidierte sie als Senatorin von Kalifornien - für Aufklärung gesorgt. Und zwar mit der Hilfe von Kindern, die in einem Video erklären, wie man den Vornamen richtig ausspricht. Nämlich: "comma-la".

In ihrer Anfang 2019 erschienenen Biografie "The Truths We Hold" erklärt Harris, dass ihr Name so viel wie "Lotusblume" bedeute - ein in der indischen Kultur besonderes Symbol. Ihre Mutter kam aus Indien, ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert. Beide lernten sich in den 1960er Jahren in den USA kennen. Harris selbst sagt, Indien sei ein wichtiger Teil ihres Lebens.