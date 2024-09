US-Wahlkampf: USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

1 Die USA verhängen Sanktionen gegen Vertreter aus Russland. (Archivfoto) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten mehrere Personen und Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, wie das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mitteilten.











Link kopiert

Washington - Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten mehrere Personen und Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, wie das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mitteilten.