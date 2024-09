US-Wahlkampf: Unfall in Autokolonne von US-Vizekandidat - Walz unverletzt

1 Auf dem Weg zu einer Wahlkampfkungebung geriet die Wagekolonne des Demokraten Tim Walz in einen Unfall. Der 60-Jährige wurde nicht verletzt. (Archivbild) Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa

Tim Walz ist derzeit nonstop im Wahlkampf unterwegs. Immer dabei: Journalisten und Mitarbeiter. Bei einem Stopp im Bundesstaat Wisconsin gibt es einen Zwischenfall in seinem Tross.











Milwaukee/Washington - Auf dem Weg zu einem Wahlkampfauftritt des demokratischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz ist ein Unfall in dessen Autokolonne passiert. Mitreisende Reporter berichteten, mehrere Autos in der Wagenkolonne seien auf dem Weg zu einer Kundgebung in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin ineinander gefahren. Betroffen seien Wagen mit Reportern und Mitarbeitern des Wahlkampfteams gewesen, nicht aber das Auto mit Walz an Bord. Mehrere Journalisten seien durch den Zusammenstoß leicht verletzt worden, ebenso ein Mitarbeiter des Wahlkampfteams. Walz blieb unverletzt.

Der Gouverneur von Minnesota trat nach dem Unfall wie geplant vor Anhängern in Milwaukee auf. "Zu meiner Erleichterung kann ich sagen, dass bis auf ein paar leichte Verletzungen alle wohlauf sind", sagte der 60-Jährige dort. Er dankte Sicherheitsleuten und Rettungskräften für ihre Unterstützung nach dem Vorfall. Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und US-Präsident Joe Biden hätten ihn beide nach dem Unfall angerufen, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Die Ursache für den Unfall war zunächst nicht bekannt.