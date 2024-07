US-Wahlkampf: Hulk Hogan heizt Publikum bei Republikaner-Parteitag an

Hulk Hogan heizt Publikum bei Republikaner-Parteitag an

2 Auf der Bühne beim Parteitag der Republikaner ist Hulk Hogan ein bejubelter Stargast. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Ein Ex-Wrestler bei einem Parteitag? In Deutschland wohl undenkbar. In den USA reißt sich Hulk Hogan bei den Republikanern sein T-Shirt vom Leib.











Milwaukee - Der Ex-Wrestler Hulk Hogan hat am letzten Abend des Parteitags der Republikaner für tosenden Jubel im Saal gesorgt. "Donald Trump ist der stärkste von allen", heizte er die Menge in Milwaukee an, nachdem er sich zunächst sein Jackett ausgezogen und dann sein mit einer US-Flagge bedrucktes schwarzes T-Shirt vom Leib gerissen hatte - darunter trug er ein ärmelloses, knallrotes Shirt, auf dem "Trump - Vance 2024" stand. J.D. Vance ist Trumps Vizepräsidentschaftskandidat.

Von der Tribüne aus hörte der frisch gekürte Präsidentschaftskandidat dem Ex-Wrestler offensichtlich gut gelaunt zu. Die Stimmung im Saal kochte über wie zuvor nur an wenigen Stellen, etwa zur Begrüßung von Trump. Der 70-jährige Hogan wurde auch mit Serien und Filmen berühmt. Er unterstützte einst Ex-Präsident Barack Obama, einen Demokraten, gab aber im Jahr 2011 bekannt, dies nicht mehr zu tun.