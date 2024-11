US-Wahl: Streit um Pro-Trump-Mütze: Flug nach Texas verspätet

1 An einer ähnlichen Mütze wie dieser entzündete sich der Streit am Flughafen Heathrow. (Archivbild) Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Eine Frau zeigte im Flugzeug ihre Unterstützung für Donald Trump mit einer Kappe, eine andere Passagierin ärgerte sich darüber - bis zur Eskalation.











London - Ein handfester Streit um eine "Make America Great Again"-Mütze, wie Anhänger von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sie tragen, hat zwei Frauen ihren Flug in die USA gekostet. Die Maschine der Fluggesellschaft British Airways hob schließlich mit rund zwei Stunden Verspätung in Richtung der Stadt Austin in Texas ab, wie das Unternehmen mitteilte.

Auslöser war die rote Basecap: Eine Reisende trug die Mütze, als sie am Londoner Flughafen Heathrow auf den Einstieg wartete. Darüber regte sich eine andere Passagierin so stark auf, dass die beiden Frauen sich im Gate-Bereich prügelten, wie die Zeitung "Sun" berichtete. Im Flugzeug, wo beide Reisende im selben Bereich saßen, setzte sich der Streit fort. Schließlich entschied die Crew, die Polizei zu rufen - die Beamten eskortierten die politischen Gegnerinnen wieder von Bord.

Festnahmen gab es nicht, aber die Frauen hätten sich gegenseitig Beteiligung an einer Schlägerei vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte.

"Spannungen schießen in den Himmel"

"Mit der näher rückenden US-Präsidentschaftswahl schießen die Spannungen in den Himmel", zitierte die "Sun" eine Quelle in Heathrow. "Die Besatzung konnte es nicht riskieren, dass es in 30.000 Fuß Höhe (mehr als 9000 Meter) zu einer richtigen Schlägerei kommt." Am kommenden Dienstag wird in den USA gewählt: Donald Trump tritt für die Republikaner an, die amtierende Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten.

"British-Airways-Mitarbeiter können sich nicht erinnern, dass ein Flug wegen der Baseball-Kappe eines Passagiers verspätet war", hieß es in Heathrow weiter. "Das war außergewöhnlich."