US-Wahl 2024: Ergebnis, Swing States, neuer Präsident Trump

1 Trump erklärte sich bei einem Live-Auftritt bereits zum Wahlsieger. Foto: Getty Images via AFP/JOE RAEDLE

Das Rennen ums Weiße Haus ist offen wie selten zuvor. Wer wird das Rennen machen? Was passiert während des Wahltags? Alle wichtigen Entwicklungen finden Sie in unserem Liveticker.











Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Die 60 Jahre alte Demokratin tritt mit Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten an, dem Gouverneur von Minnesota. Der 78-jährige Republikaner hat sich J.D. Vance als Stellvertreter ausgesucht, ein junger Senator aus Ohio.

Die aktuelle Wahl gilt vielen Experten als Schicksalswahl für die kommenden Jahre. Sie befürchten, dass Donald Trump im Falle einer Niederlage die USA mit einer beispiellosen Fake-News-Kampagne ins Chaos stürzen könnte. Die seit Jahren anhaltende Polarisierung der Wählerschaft hat sich weiter verschärft. Gewalttätige Auseinandersetzungen werden für möglich gehalten, der Sturm auf das Kapitol nach dem letzten harten Wahlkampf ist vielen noch in schlechter Erinnerung.

Am Montagmorgen (deutscher Zeit) standen die Ergebnisse in den ersten Swing States schon fest.

Verfolgen Sie die US-Wahl und die Auszählung in unserem Liveticker:

Rund 155 Millionen Menschen haben vor vier Jahren ihre Stimme abgegeben. 81 Millionen davon gingen an Joe Biden, mehr als je zuvor für einen Kandidaten. Wirklich entscheidend waren aber gerade einmal 43.000 Menschen in drei Bundesstaaten. Das liegt am komplizierten Wahlsystem.