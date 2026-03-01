US-Superstar in der Schleyerhalle: Body-Alarm Deluxe! Jason Derulo liefert in Stuttgart eine Supershow

Swantje Kubillus 28.02.2026 - 10:43 Uhr , aktualisiert am 01.03.2026 - 10:33 Uhr

21 Jason Derulo beim Auftritt in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Lichtgut

Jason Derulo hat das Wochenende in Stuttgart mit einer explosiven Supershow eingeläutet. Bilder, Kritik und Setlist vom Auftritt am Freitag in der ausverkauften Schleyerhalle.











Link kopiert

LED-Armbänder, die man auch von Taylor Swift kennt, werden munter am Einlass verteilt. Sie werden bei allen kurz vor Showbeginn um 20:40 Uhr gleichzeitig aktiviert, um dann den Abend über in Blau, Orange oder Lila, passend zum Beat, durch die knapp zweistündige Show des US-amerikanischen Weltstars zu leuchten, der in Stuttgart das letzte seiner fünf Deutschland-Konzerte gibt.