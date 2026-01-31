1 Lindsey Vonn bei der Besichtigung der Abfahrt in Crans-Montana am Freitag. Foto: Pier Marco Tacca/AP/dpa

Wie steht's um den Olympia-Traum von Lindsey Vonn? Nach ihrem Sturz am Freitag meldet sich die Amerikanerin erneut zu Wort. Auf das Weltcup-Rennen am Samstag verzichtet sie.











Link kopiert

Crans-Montana - Ski-Star Lindsey Vonn kämpft nach ihrem Sturz weiter um einen Start bei den Olympischen Winterspielen in Italien. "Ich gebe gerade mein Bestes", schrieb die US-Amerikanerin bei Instagram. Den Super-G in Crans-Montana in der Schweiz an diesem Samstag müsse sie auslassen, ließ die 41-Jährige wissen. Vonn bereite sich aber weiter auf Olympia vor, zitierte die Nachrichtenagentur AP ihren Trainer Chris Knight.

Vonn war bei der Weltcup-Abfahrt in Crans-Montana am Freitag schwer gestürzt und in ein Fangnetz gerauscht. Sie konnte anschließend zwar wieder mit Ski ins Ziel rutschen, hielt sich dabei aber mehrfach das linke Knie. "Mein Olympia-Traum ist noch nicht vorbei", hatte die bislang beste Abfahrerin des Winters danach in den sozialen Medien geschrieben. Sie kündigte weitere Untersuchungen an. Nähere Informationen zu einer möglichen Verletzung hat die langjährige Speed-Queen seitdem aber noch nicht bekanntgegeben.

Vonn war in der vergangenen Saison unter großem Aufsehen in den Weltcup zurückgekehrt. In diesem Winter hat sie sich mit zwei Siegen und etlichen weiteren Top-Ergebnissen zur großen Olympia-Favoritin aufgeschwungen. Die Spiele in Italien werden kommenden Freitag eröffnet, die Abfahrt der Frauen in Cortina d'Ampezzo ist schon zwei tage später. 2010 gewann Vonn Olympia-Gold in der Abfahrt.