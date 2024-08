US-Präsident im Interview: Biden warnt vor Reaktion Trumps im Fall einer Wahlniederlage

1 Man könne sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinne, sagt Biden. (Archivbild) Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

2020 hat Trump seine Niederlage nicht eingestehen wollen. US-Präsident Biden befürchtet, dass sich dieses Muster wiederholen könnte.











Washington - US-Präsident Joe Biden ist besorgt über die mögliche Reaktion Donald Trumps, sollte der Republikaner die Präsidentenwahl im November verlieren. Er sei "überhaupt nicht zuversichtlich", dass es in diesem Fall eine friedliche Machtübergabe geben werde, antwortete er in einem Interview des US-Senders CBS News auf eine entsprechende Frage.

Biden bezog sich dabei auf das "Blutbad"-Zitat Trumps vom März. Damals hatte der Ex-Präsident bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt: "Wenn ich nicht gewählt werde, wird es ein Blutbad geben." In dem Interview sagte der US-Präsident zu Trumps Äußerungen: "Er meint, was er sagt. Wir nehmen ihn nicht ernst. Er meint es so."

Man könne sein Land nicht nur lieben, wenn man gewinne, ergänzte Biden, der selbst aus dem Rennen um die Präsidentschaft ausgestiegen ist. CBS News veröffentlichte am Mittwoch (Ortszeit) Ausschnitte des Interviews. Am Sonntag soll es komplett ausgestrahlt werden.

Bei der Wahl 2020 hatte Trump seine Niederlage nicht akzeptiert. Als der Kongress im Januar 2021 zusammenkam, um den Sieg Bidens formal zu bestätigen, stürmten Unterstützer Trumps gewaltsam das Kapitol in Washington. Der Republikaner hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch unbelegte Behauptungen aufgewiegelt, der Wahlsieg sei ihm durch massiven Betrug gestohlen worden.

Vor knapp vier Wochen war Trump Ziel eines Anschlags geworden. Ein 20-Jähriger hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und den 78-Jährigen am Ohr getroffen. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere schwer verletzt. Sicherheitskräfte töteten den Täter.