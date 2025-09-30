US-Plan für Kriegsende: Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

1 Der Kanzler traf sich mit Angehörigen der Hamas-Geiseln, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

In die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs kommt Bewegung. Die Bundesregierung unterstützt einen Plan des US-Präsidenten.











Link kopiert

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz begrüßt den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs. Dass Israel den Plan unterstütze, sei ein bedeutender Fortschritt, erklärte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Nun müsse auch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen. Deutschland stehe bereit, sich bei der Umsetzung des Plans konkret einzubringen.

Der Trump-Plan sei die beste Chance auf ein Ende des Krieges seit dem 7. Oktober 2023, dem Terrorüberfall der Hamas in Israel, hieß es. Merz empfing am Morgen Angehörige der deutschen Geiseln der Hamas zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt. Er forderte die Terrororganisation auf, alle Geiseln freizulassen.