Massive Betrugswelle in der Region Stuttgart Hilfeschreie am Telefon – das sind die Maschen der Täter

Seit Donnerstag beobachtet die Polizei in Stuttgart und Teilen der Region eine auffallende Welle von Betrugsversuchen – per Anruf, WhatsApp oder an der Haustür. Das sind die perfiden Methoden der Täter.