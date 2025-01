US-Großeltern droht Abschiebung: Behörde: Ihr Bleiben wäre „Störung der öffentlichen Sicherheit“

1 Dennis und Deborah Lorance bei einem ihrer Ausflüge in Süddeutschland. Foto: privat

Das wohlhabende US-Ehepaar Lorance will seinen Lebensabend in Deutschland verbringen. Sein Antrag, hier zu leben, wird jedoch abgelehnt. Mit einem Eilantrag wehren sie sich gegen ihre drohende Abschiebung. Haben Sie noch eine Chance?











Am Wochenende haben sie noch mal einen Besuch bei einer ihrer Töchter gemacht. Deborah Lorance ist angespannt. Die Situation stresst sie. So hat sie sich den neuen Lebensabschnitt nicht vorgestellt. Sie und ihr Mann Dennis müssen schon wieder Abschied nehmen. Mehr oder weniger emotional haben sie das vor anderthalb Jahren schon einmal getan. Allerdings um von den USA nach Deutschland überzusiedeln. Im August 2023 haben sie in der amerikanischen Stadt Charlotte, im Bundesstaat North Carolina gelegen, ihre Zelte abgebrochen. Sie haben ihr Haus in einer guten Wohngegend, ihre Autos und anderes verkauft. Sie haben ihrem Freundeskreis Adieu gesagt, um nach Deutschland und dort in die Nähe ihrer beiden Töchter nach Baden-Württemberg zu ziehen.