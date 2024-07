US-Europa-Kommando in Stuttgart: US-General: Putin verfolgt Ziele über die Ukraine hinaus

1 Generalleutnant Basham fordert einen Langen Atem im Konflikt mit Russland. Foto: L/chtgut/Ferdinando Iannone

Der Vize- Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, Steven Basham, fordert von den Nato-Partnern im Konflikt mit Russland einen langen Atem – und mehr Tempo bei der Rüstungsproduktion.











Die USA und ihre Verbündeten müssen sich auf eine lange Auseinandersetzung mit Russland einstellen, sagt der stellvertretende Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa (Eucom), Steven Basham. Unabhängig vom Ausgang des Kriegs in der Ukraine. „Die Mobilisierung und der Aufbau der Rüstungsindustrie in Russland verraten, dass Putin nicht nur in der Ukraine gewinnen will, sondern dass er Ideen darüber hinaus hat“, so der Drei-Sterne-General im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb sei es so wichtig, dass alle Verbündeten verstünden, „dass es nicht um die Ukraine geht, sondern um Russland“.

„Jede Minute, jede Stunde, jeder Tag zählt“

Kurz vor dem Nato-Jubiläumsgipfel in Washington sieht er ermutigende Zeichen der Geschlossenheit im westlichen Bündnis. Vor der russischen Invasion in der Ukraine seien nicht alle Partner davon überzeugt gewesen, dass Russland eine Gefahr für die Nato darstelle, sagte Basham, der zwei Jahre lang die Tagesgeschäfte im Stuttgarter Europa-Kommando geführt hat. „Nach dem 24. Februar 2022 haben das alle Nato-Länder verstanden.“ Aber der amerikanische Luftwaffengeneral drängt zur Eile. Die westliche Verteidigungsindustrie müsse viel schneller produzieren. Die Ukrainer kämpften hart und verschafften dem Westen so Luft. Aber beim Aufbau von Fähigkeiten zähle „jede Minute, jede Stunde, jeder Tag“.

Sorge vor zunehmendem Einfluss Chinas

Zu Befürchtungen der Europäer, die USA könnten sich unter einem wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump militärisch aus Europa zurückziehen, meinte der General unmissverständlich, aber diplomatisch: „Die Sicherheit der USA ist mit der europäischen Sicherheit verbunden.“ Mit Sorge verfolge er, wie China versuche, seinen Einfluss in Europa zu vergrößern: „Durch Huawei oder den Kauf von Anteilen an See- oder Flughäfen, die auch wir im Bündnis nutzen“, so Basham, der in Kürze in Pension geht.

Nach Eucom-Angaben sind in dem Stuttgarter US-Hauptquartier knapp 2500 Soldaten, Zivilangestellte und Vertragsnehmer tätig. Das Jahresbudget belief sich zuletzt auf umgerechnet 331 Millionen Euro.