US-Einwanderungspolitik: Trump präsentiert teure Gold Card für reiche Einwanderer

1 US-Präsident Donald Trump zeigt eine sogenannte Gold Card, auf der er abgebildet ist. Foto: Uncredited/AP/dpa

Fünf Millionen Dollar für ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den USA - diese Pläne einer «Gold Card» hat Trump bereits im Februar vorgestellt. Nun wird es konkreter.











Washington - US-Präsident Donald Trump hat eine "Gold Card" präsentiert, die reichen Einwanderern ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in den Vereinigten Staaten ermöglichen soll. "Für fünf Millionen Dollar könnte sie Euch gehören", sagte er am Donnerstag (Ortszeit) an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One. Mehrere in US-Medien veröffentlichte Videos zeigten, wie Trump Reportern die goldene Karte entgegenstreckte - auf der er auch abgebildet ist.

Es sei die erste dieser Karten, sagte der Republikaner. Er bezeichnete sie auch als "Trump Card". Die Karten würden wahrscheinlich in weniger als zwei Wochen herauskommen.

Trump hatte seine Pläne dafür bereits im Februar vorgestellt und erklärt, dass der Erwerb der Aufenthaltsgenehmigung fünf Millionen Dollar (aktuell rund 4,5 Millionen Euro) kosten könnte. Den früheren Angaben zufolge soll das Programm das bisherige Investorenvisum EB5 ersetzen und auch einen Weg zur Staatsbürgerschaft eröffnen. Demnach zielt es auf wohlhabende Menschen ab sowie auf solche mit besonderen Talenten, deren finanzstarke Gönner - seien es Unternehmen oder Einzelpersonen - ihnen das Visum bezahlen.