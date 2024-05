US Car und Bike Treff in Stuttgart: Heiße Schlitten und coole Bikes locken etliche Besucher an

US Car und Bike Treff in Stuttgart

35 Am Wochenende findet das US Car und Bike Treffen auf dem Gelände des Stuttgarter Schlachthofs statt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Fans von heißen Schlitten und coolen Bikes sind kommen am Wochenende auf dem Stuttgarter Schlachthof voll auf ihre Kosten. Hier gibt es die besten Bilder vom Samstag.











Am Wochenende findet auf dem Gelände des Stuttgarter Schlachthofs und des Schweinemuseums in Stuttgart-Ost der US-Car und Bike-Treff statt. Wir waren am Samstag mit der Kamera vor Ort und zeigen in unserer Bildergalerie die schönsten Fotos.

Bereits seit 2011 treffen sich Fans der US-amerikanischen Motorkultur in Stuttgart, um das Season-Opening für alle Motorbegeisterten im süddeutschen Raum zu eröffnen – und dabei ist einiges geboten. Neben den heißen Schlitten und coole Harley Davidson-Bikes erwarten die Besucher Livebands im Biergarten, wo natürlich auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Am Samstag sorgte die Band „The Railbones“ gemeinsam mit dem herrlichen Frühsommer-Wetter für gute Stimmung unter den etlichen Besuchern. Am Sonntag beginnt das Treffen um 12 Uhr, die Band „The Booze Bombs“ unterhält dabei das Publikum.

Wir haben die besten Bilder vom Samstag in unserer Fotostrecke – klicken Sie sich durch!