US-amerikanisches Ehepaar soll ausreisen: Aus der Traum vom Leben mit den Töchtern und Enkeln?

Deborah und Dennis Lorance wollen als wohlhabende Pensionäre in Deutschland leben. Aber die Ausländerbehörde sagt nein.

Sie haben ihr Leben in den USA abgewickelt und ihr Haus verkauft. Doch dann scheitern die beiden US-Rentner Deborah und Dennis Lorance am deutschen Aufenthaltsrecht. Nach Weihnachten sollen sie ausreisen und Abschied von Kindern und Enkeln nehmen.











Der Tisch musste einfach mit. Den großen ovalen Esstisch und die acht Stühle haben sie im Sommer 2023 zusammen mit ein paar anderen Möbelstücken in North Carolina in einen Überseecontainer gepackt. Der Tisch und die Stühle stehen für den Grund ihres Umzugs von der amerikanischen Ostküste in das mittelalterliche Städtchen Bad Wimpfen im Kreis Heilbronn, stehen für für die Art, wie Dennis (71) und Deborah Lorance (70) Familie begreifen: Sie leben ein offenes Haus. Gäste sind willkommen.