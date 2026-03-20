US-Actionstar ist tot: Chuck Norris im Alter von 86 Jahren gestorben

1 Der US-Actionstar Chuck Norris ist tot. Foto: Christopher Khoury/Australian Pr/Christopher Khoury

Chuck Norris ist tot. Der US-Actionstar ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab seine Familie bekannt.











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Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie, wie seine Angehörigen am Freitag im Onlinedienst Instagram mitteilten. „Für die Welt war er Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke“, erklärte die Familie. „Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebender Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie.“

Laut einem Bericht der Prominenten-Webseite „TMZ“ vom Donnerstag war Norris nach einem nicht näher bezeichneten Notfall in ein Krankenhaus im US-Bundesstaat Hawaii eingeliefert worden. Der Kampfsportler hatte seit seinem Schauspieldebüt Ende der 1960er Jahre in einer Reihe von Actionfilmen mitgewirkt.

Zur Leinwandikone machte ihn sein Kampf gegen den Kung-Fu-Superstar Bruce Lee in dem Film „Die Todeskralle schlägt wieder zu“ von 1972. Seinen letzten Auftritt hatte er in „Agent Recon“ von 2024.