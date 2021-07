1 In der Krawallnacht wurden zahlreiche Geschäfte geplündert. Foto: dpa/Silas Stein

Ein junger Mann beugt sich dem Druck der Öffentlichkeitsfahndung und stellt sich. Er hat in der Krawallnacht Schuhe aus einem Schaufenster gestohlen. Das Urteil überrascht.

Stuttgart - Der Rechtsanwalt Marc Reschke freut sich für seinen Mandanten. Denn der junge Mann ist deutlich weniger belastet aus dem Gerichtssaal herausgekommen, als er wenige Stunden zuvor hineingegangen war. „Wir haben keine Verurteilung wegen schweren Landfriedensbruchs“, so der Anwalt. Denn darauf hatte die Anklage gelautet. Übrig von den Vorwürfen blieb der Diebstahl in besonders schwerem Fall. Dafür muss der 21-Jährige 60 Arbeitsstunden ableisten und 600 Euro an den Weißen Ring zahlen.